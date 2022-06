Yemil es firmado por VLA Music

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfO5xBioSF2%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Entertainment (@v.l.a_music)

El artista fue sorprendido por su equipo de trabajo con joyas y un reloj rolex valorados en unos 30k cada una, cubiertas de diamantes, todo esto mientras transmitía vía Instagram Live. El equipo de VLA Music , Adrian, Cletz , Nelva y el mago celebraron a Yemil por su integración ofícial , y el posicionamiento del tema “Influencer” que en 6 días llegó a su primer millón siendo un contenido totalmente orgánico.

“Para todos los hater, bueno no son hater son seguidores, lo que tiene un pensamiento distinto, estaban criticando que, si las prendas eran de Yemil, que, si eran prestadas, que él no tenía para eso. Las prendas siempre fueron de él, pero no lo sabía. Pero hoy es oficial, eso es de él”, dijo “Adrián”.