Odalis Núñez • 1 Nov 2019 - 02:00 PM

Para el 6 y 8 de noviembre se fijaron las audiencias a las personas detenidas durante las protestas en rechazo a las reformas constitucionales, así lo informó la abogada Mónica Sánchez, de Independientes Pro Derechos Humanos (IPDH).

A su salida de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia donde se procesan los expedientes de 90 aprehendidos en los tres días de protestas, Sánchez aseguró que el último grupo de 46 personas fueron liberadas pasadas las 5:00 a.m. de este viernes.

Publicidad

“Todos fueron liberados y vinculados al proceso, habrán audiencias programadas para el miércoles 6 a las 10:00 a.m. y el viernes 8 a las 9:00 a.m. a pesar que dentro de los expedientes no han sido individualizados”, dijo la abogada.

Sánchez considera que las audiencias podrían ser colectivas ya que se citó “a todo el grupo para la misma hora, lugar y días”.

Sobre el último grupo de 46 personas, la jurista indicó que al “grupo completo se le hizo una sola resolución y citación para las audiencias pensamos que podría ser una audiencia colectiva”.

El jefe de la Policía Nacional, Jorge Miranda detalló que entre los detenidos figuran extranjeros que serán puestos a órdenes del Servicio Nacional de Migración y un menor de edad cuyo caso será remitido a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Los demás casos serán procesados por un Juez de Paz.