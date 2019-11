Catherine E. Perea • 8 Nov 2019 - 09:54 AM

El mandatario panameño, Laurentino Cortizo presentó a los miembros del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo 20 modificaciones al proyecto de reformas constitucionales de los 96 artículos aprobados por la Asamblea Nacional (AN).

Cortizo detalló que entre las modificaciones están que la Asamblea no podrá aumentar las erogaciones en el Presupuesto General del Estado ni estimar aumentos en los ingresos.

Sobre el tema vinculado al matrimonio se mantendrá el texto de la Constitución vigente; los diputados seguirán siendo investigados por el Procurador General de la Nación; se establece un tribunal constitucional encargado solamente, la guarda integridad y supremacía de la Constitución.

No habrá juzgamiento cruzado, nadie podrá investigarse recíprocamente; se eliminó el nombramiento de un fiscal especial para investigar al Procurador de la Nación; los diputados solo podrán censurar a ministros y no cesarlos; además no habrá doble postulación.

También se recomendó garantizar un mínimo del 6% del PIB para educación, asegurar el 6% de los ingresos corrientes para descentralización y el 2% al Órgano Judicial y Ministerio Público (MP).

El presidente Cortizo indicó que la próxima semana se realizará un taller ampliado que incluye a los jóvenes para analizar estas recomendaciones.

"Hay dos vías, una es quedarnos con la actual Constitución y otra es el esfuerzo de mejorarla, no solo el fortalecimiento de la institucionalidad sino también mirar a las comunidades que se han quedado atrás", manifestó.

Ayer, el presidente Cortizo recibió un informe de un equipo legal que revisó las modificaciones que se realizaron al paquete de reformas.