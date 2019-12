Teiga Castrellón • 2 Dic 2019 - 12:08 PM

La Asociación de Transportistas de Carga de Panamá (Atracapa) se reunió con los medios para expresar su disconformidad ante las navieras trasnacionales que realizan actividades logística que no le competen.

La asociación, así como los transportistas manifestaron estar cansados de esta situación, la que han denunciado a la Autoridad Marítima de Panamá, para que regule esta actividad que está dejando sin trabajo a varios panameños.

"El Estado debe garantizar la libre competencia y las buenas prácticas, procurando iguales oportunidades para todos, además de buscar un equilibrio y no el aprovechamiento desmedido de un sector sobre los demás sectores que forman parte del ejercicio de la actividad. Nuestro Sector está siendo seriamente afectado por el oportunismo de las líneas navieras, que no tienen reparo en atender el problema, a pesar de los múltiples intentos y reuniones que se han solicitado a las navieras sobre el particular", destacó en un escrito Atracapa.

Los transportistas indican que las navieras intervienen en el negocio terrestre, queriendo ser más competitivos entre ellas, sacrificando a empresas de transportes de carga terrestre y subcontratándoles con tarifas irrisorias.

Previamente los transportistas había indicado que de no detenerse estas acciones de las líneas navieras y de ir a un dialogo. Se hará una convocatoria a Nivel Nacional para implementar otras medidas de fuerza mayor no deseadas.