Teiga Castrellón • 18 Dic 2019 - 01:10 PM

El Ministro de Gobierno (MinGob), Carlos Romero, manifestó que es necesario el traslado de las reclusas Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) Cecilia Orillac de Chiari, en vista de que este centro penitenciario no cuenta con el permiso de ocupación de los Bomberos de Panamá ni el del Sistema Nacional de Proteción Civil (Sinaproc).

Romero expresó que esto se hará por la seguridad de las reclusas para evitar lo sucedido en meses anteriores en donde nueve mujeres resultaron lesionadas, tras la caída de una loza.

El ministro adelantó que una vez se concluyan las adecuaciones en la Nueva Joya (La Mega Joya), líderes de los pabellones del Cefere serán llevadas, así como algunos de sus familiares para que vean dónde serán ubicadas.

"Nosotros no vamos a hacer esta reubicación hasta que no se hagan las mejoras que se tienen que hacer en el centro de la Nueva Joya, para poder acondicionarla, porque están hechos para personal masculino no femenino, pero nosotros una vez hayamos hecho estas adecuaciones llevaremos a parte de lo que son el centro, las líderes de los pabellones", explicó Romero.

Cabe señalar que las reclusas del centro femenino se han manifestado oponiéndose al traslado que les harán hacia La Mega Joya, argumentando que les quedará muy lejos para que sus familiares las puedan visitar.