Teiga Castrellón • 20 Dic 2019 - 02:36 PM

Luego de la denuncia que presentara el Municipio de Panamá ante el Ministerio Público (MP) por el delito de falsificación de documentos públicos contra un tramitador, identificado con las siglas S.C.Q., se conoció que un Juez de Garantías dictó una pena de 40 meses de prisión contra el imputado.

El sujeto señalado se dedicaba a realizar trámites (sacar placas, permisos y/o pago de impuestos a terceros) en las inmediaciones del edificio Hatillo y admitió en una audiencia, realizada el 5 de diciembre, su culpabilidad, por lo que se acogió a un acuerdo con el MP.

El condenado, además se le aplicó una multa y pena accesoria de prohibición de acercarse al Municipio por el mismo término, por ser infractor primario.

Se explica que el hecho tuvo su origen cuando un contribuyente, el pasado 2 de diciembre, se presentó ante la jefatura del Departamento de Vehículos a solicitar “una extensión de su permiso de circulación”. Al ver el documento una funcionaria del Municipio le indicó que el permiso, el cual estaba solicitando no era el correspondiente. Se le indicó al usuario el trámite qué debía seguir para obtener el mismo y que no tenía costo alguno. Y se le indicó que el permiso tramitado por la persona hoy sancionada, era presumiblemente falso. Ante esto la víctima indicó que desconocía que los documentos no eran legales.

Posterior a esto, la víctima llamó telefónicamente al tramitador y este se presentó para entregar el permiso y le cobró B/. 40, como pago por el trámite realizadoo y fue allí es cuando es detenido por la Policía Municipal y se le notifica a las autoridades correspondientes del ílícito.