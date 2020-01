Linda Batista • 14 Ene 2020 - 01:02 PM

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, dijo este martes que la entidad finalizó el contrato a 63 personas a quienes se les venció, y que no tenían las competencias para su cargo.

"He encontrado a personas en la CSS que no tienen las competencias, no van a atrabajar, y aducen cualquier cosa para no cumplir con su deber", manifestó Lau.

Esto luego que funcionarios de la Caja advirtieran de piqueteos y movilizaciones por supuestos despidos masivos que se están registrando en la institución.

De acuerdo con declaraciones previas de Priscila Vásquez, presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja, Lau “ha despedido a trabajadores, especialmente mujeres humildes, dejando en la indigencia a menores y personas de la tercera edad que dependen de los ingresos de estas colaboradoras”.

Por su parte, el director de la entidad dijo que cuando se desvincula un funcionario hay un cúmulo de situaciones personales que deben analizar en recursos humanos.

“Yo no contrariaría a alguien en mi casa, ni le pagaría para que no haga nada”, concluyó.