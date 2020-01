Teiga Castrellón • 16 Ene 2020 - 11:38 AM

El abogado Francisco Carreira señaló que el Ministerio Público (MP) aún no ha publicado las notas en las que los Estados Unidos señala que el expresidente Ricardo Martinelli ya no se encuentra bajo el Principio o Regla de Especialidad que se aplicó tras su extradición, para poder que sea investigado por otros casos.

Es esta no publicación, a consideración del abogado Carreira, la que le permite a los abogados de Martinelli argumentar mediáticamente que hay un oscuro funcionario del Departamento de Estado de EEUU detrás de esto y que aún el expresidente está bajo este principio.

Publicidad

"La nota es una interpretación diplomática de un tratado, entonces eso es lo que hay que poner dentro de un proceso para evitar las alegaciones de que él (Martinelli) está protegido porque el proceso aún no ha terminado", explicó el jurista.

Sin embargo, Carreira manifiesta que es el MP el que debe indicar ante un juez de Garantías que Martinelli ya no está bajo el Principio de Especialidad con las notas de EEUU para iniciar una investigación sobre otros casos pendientes.

Cabe señalar que el abogado aseguró que es irónico que sea el presidente que firmó la Ley que crea el Sistema Penal Acusatorio, la víctima principal del error que enfrenta este sistema, ya que este permite que una persona que fue declarada "no culpable", esté pendiente de una apelación, lo que se conoce en los Estados Unidos como el "doble juzgamiento".

"Si se hubiéramos copiado el sistema como es, el presidente Martinelli debía ni siquiera haber tenido una apelación. Porque una decisión de 'no culpabilidad' le pone final en su forma original, eso lo modificamos aquí, me imagino yo que por mentes de fiscales o mentes de acusadores que querían que el proceso no terminara con una decisión de no culpabilidad sino que todavía se pudiera llevar a una instancia adicional", explicó Carreira.

Finalmente el abogado señaló que Martinelli renunció a la regla de Especialidad al no salir en un período de 30 días que concede el Código Penal en el artículo 548.2, luego del fallo que le dieron en septiembre.