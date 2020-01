Teiga Castrellón • 21 Ene 2020 - 05:36 PM

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN), Leandro Ávila, hizo entrega esta tarde al pleno legislativo de la resolución para el retiro del Acto N°1, que Reforma la Constitución Política de la República de Panamá.

El diputado manifestó que en la mañana se reunieron para discutir la resolución enviada por parte del Ejecutivo que solicitaba el retiro de las reformas y tras analizarlo dispusieron llevarlo al pleno de la AN para que se debatiera si se retiraba o no.

Publicidad

El diputado Leandro Ávila presentó al Pleno de la @asambleapa la recomendación de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para el retiro del paquete de reformas constitucionales. #TReporta pic.twitter.com/C5BFDZjZZ2 — Telemetro Reporta (@TReporta) 21 de enero de 2020

"Tomamos la decisión que como quiera que el artículo 119 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional señala, que solamente se podrán retirar proyectos de ley, en este caso el acto reformatorio a la Constitución, siempre y cuando esto no hubiera sufrido modificaciones, y como quiera que la propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo sí sufrió grandes cambios en función de la amplia consulta nacional que hizo la Comisión de Gobierno llegamos a la conclusión que los únicos que tienen la potestad para determinar si se retira o no es el pleno de la Asamblea Nacional, amparado en el artículo 246 de la Asamblea Nacional que señala que lo no regulado, que lo no previsto en ley el pleno de la Asamblea es soberano para tomar la decisión si se retira o no", indicó Ávila.

Dicho esto el diputado entregó a la directiva de la Asamblea la propuesta de retirar el Acto reformatorio del pleno, tras la emisión de conceptos que hizo la comisión que dirige sobre esta petición, y que con esto se agende el debate.

Cabe destacar que el lunes 23 de diciembre tuvo lugar la firma del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de la Presidencia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el diseño y desarrollo del diálogo para la Reforma Constitucional.