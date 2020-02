Linda Batista • 11 Feb 2020 - 12:20 PM

Rogelio Cruz, el abogado del dominicano acusado en Panamá de asesinar a cinco jóvenes de ascendencia china en La Chorrera, dijo este martes que Gilberto Ventura Ceballos se evadió del centro penitenciario La Nueva Joya el domingo 2 y no el lunes 3 de febrero de 2020 como indican las autoridades.

“Él salió de la cárcel el domingo y no el lunes como dicen”, dijo el abogado tras asegurar que la información la recibió de un reo del centro penitenciario La Joya y no del evadido ni sus familiares.

Agregó que “no hay menor duda de que salió con apoyo policial” dado que es imposible salir de otra manera.

“Él cuando estaba en La Joyita (de donde también se escapó) me decía que estaba recibiendo amenazas... en la Gran Joya no tuve comunicación con él por circunstancias particulares, pero me da la impresión de que ha salido del país, ha tenido todo el tiempo para hacerlo”, puntualizó Cruz.

El martes 4 de febrero, día en que las autoridades informaron de la evasión de Ventura Ceballos, surgió en redes un vídeo grabado por un privado de libertad en el que se mofaba de los policías que buscaban al condenado diciendo “ahí están buscando a Ventura pero yo creo que no lo van a ver... hoy estamos a martes (día que lo informaron) y eso fue el domingo”.

Tras su fuga, la Policía Nacional inició un bloque de búsqueda a nivel nacional y la Interpol emitió una alerta naranja, la cual ya fue distribuida a los 194 países miembros de esta organización internacional de policías, según indicó el director de la Policía, Jorge Miranda.

Además, Panamá estableció comunicación con autoridades de República Dominicana, Costa Rica y Colombia para dar con su recaptura.