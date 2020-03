Linda Batista • 27 Mar 2020 - 02:06 PM

"Hay una pugna entre el Ejecutivo y la bancada oficialista", así lo manifestó el diputado panameñista Luis Ernesto Carles, luego que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Panamá citara a los diputados a las 12:01 de la madrugada para presuntamente aprobar en tercer debate los proyectos de Ley 281 y 295 sobre medidas de alivio económico para la población ante la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Sin embargo, Carles y otros 53 diputados no asistieron a la sesión, muchos de ellos por considerar que se trataba de un "madrugonazo" con la posible aprobación del Proyecto de Ley 239, que modifica la Ley de Carrera Judicial, cuyo retiro ha sido solicitado por el Pacto de Estado por la Justicia, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, entre otros sectores de la sociedad civil.

Para Carles se trata de una pugna entre el Ejecutivo y los diputados que asegura no entender pero que no permite beneficiar a la población.

"Desde el martes hemos estado pidiendo que se pongan en el orden del día estos proyectos que buscan un tiempo de gracia para la población suspendiendo las letras mensuales de los créditos financieros por tres meses; y establece que se debe otorgar un bono. Un total de 45 diputados, entre independientes, de Cambio Democrático, Panameñistas y algunos PRD firmamos a favor... pero quien decide el orden del día es la bancada mayoritaria y el presidente de la Asamblea, que son PRD", sostuvo.

Carles indicó que lo buscan con el proyecto propuesto por la diputada Zulay Rodriguez, es suspender la moratoria de créditos financieros y servicios públicos. "Ningún banco va a quebrar porque se suspendan los pagos", acotó, tras insistir en que desconoce por qué parte de los perredistas se oponen a beneficiar al pueblo

"Hasta ahora no hemos recibido convocatoria... queremos que se sesiones y se apruebe el 281 y el 295 que ya fueron aprobados en segundo debate. Pero no queremos sesionar para aprobar el proyecto de ley que tumba el concurso de méritos de la carrera judicial que no tiene que ver nada con lo prioritario ante el COVID-19... si no nos citan nosotros nos vamos a presentar hoy a la Asamblea", señaló.