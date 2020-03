Teiga Castrellón • 30 Mar 2020 - 03:20 PM

Ante la denuncia de algunos pacientes con enfermedades crónicas sobre la Caja de Seguro Social (CSS) y la no entrega de sus medicamentos a domicilio la oficina de prensa de esta entidad señaló que hay muchos casos que atender, se están enviando direcciones erradas y están haciendo una depuración.

La entidad asegura que hay personas no aseguradas que están llamado a la línea 199 o inscribiéndose a recetas.css.gob.pa de la CSS solicitando medicamentos, hay otros casos en los que se dan direcciones erradas, personas con enfermedades no crónicas y hasta llamadas falsas que hacen perder el tiempo a este equipo. Además hay gente del interior haciendo solicitudes y por el momento no están prestando el servicio de entrega domiciliaria en esta región.

"Tomen en cuenta que es nuevo (sistema de entrega), que no estábamos preparados y es una solución ante esta crisis de salud", manifesó la oficina de relaciones públicas de la CSS.

Sin embargo, además de hacer una afinación en este trámite, que incluye un grupo de doctores que revisan caso por caso, aprueban las recetas y siguen el protocolo; la CSS está estudiando contratar a más empresas de reparto domiciliario e incluir a más doctores para que hagan la revisión de las recetas, para así agilizar el proceso.

Otra situación que está pasando este sistema es que hay pacientes que requieren los medicamentos para el día siguente y es imposible hacérselos llegar con esa prontitud por todo el proceso que implica, por lo que le aconsejan enviar a un familiar a una farmacia para que les compre el medicamento mientras se lo hacen llegar.

Desde el pasado 15 de marzo el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá informó la decisión de suspender las visitas a pacientes, las cirugías electivas y la atención en la consulta externa de todos los centros hospitalarios del país, como medida preventiva del coronavirus.