Nimay González • 2 Abr 2020 - 05:31 PM

Más del 20% de los estudiantes panameños consultan los contenidos y vídeos gratuitos de la Fundación Ayudinga, tras la declaración de la pandemia por el Coronavirus y luego de suspenderse las clases.

La Fundación destaca que durante este periodo de tiempo el porcentaje de estudiantes que consultaban los contenidos creció de 5% a 20%, además se ha convertido en la plataforma educativa más grande de América Central.

Publicidad

“La ONG, que se ha convertido en la plataforma educativa más grande de toda Centroamérica, ha contabilizado en este período más de seis millones de beneficiados tomando en cuenta las visitas de alumnos de países como Chile, México y España”, se indica en un comunicado.

Johel Batista, creador de Ayudinga, agrega que más de 20 millones de estudiantes de toda América Latina han sido beneficiados con los contenidos de la plataforma desde su creación.

El apoyo de la Fundación se resume en una frase: "es como algo que se dice todos los lunes en el canto del himno, la promesa del estudiante, sólo la educación, la verdad y la honradez transformarán a nuestra patria. No paren de aprender, sigan estudiando, la educación no para y nos vemos en clases, aquí en Ayudinga", indicó Batista.

Añade que desde que inició esta crisis de salud pública los voluntarios de Ayudinga se activaron y dijeron, saben qué, la educación no para y empezaron a ofrecer sus lecciones virtuales.

"Este esfuerzo es para que la educación no pare, que este tiempo que los chicos no están en clases no es de ocio, de entretenimiento negativo, pues no, es para prepararse, el mundo vive cambios y los jóvenes pasan por grandes transformaciones y deben estar preparados para ellas", puntualiza.