Ejecutivo analiza proyectos de ley que adoptan medidas económicas por el COVID-19

Catherine Perea • 15 Abr 2020 - 08:43 AM

Los tres proyectos de ley que adoptan medidas de alivio económico frente a la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 en Panamá están bajo análisis del órgano Ejecutivo, dijo el ministro consejero, José Alejandro Rojas.

Publicidad

Se trata del proyecto de Ley N°295 que suspende temporalmente el pago de servicios públicos, el proyecto de Ley N°281 que establece medidas de interés social frente a la emergencia nacional sanitaria, y el proyecto de Ley N°287 de moratoria para personas afectadas económicamente por la pandemia.

Rojas explicó que ya desde la Superintendencia de Bancos se tomaron tres medidas para desregular la banca y mejorar la liquidez.

“El noventa y cinco por ciento de la banca de consumo, es decir el noventa y cinco por ciento de hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito y autos salieron a reprogramar y suspender pagos, eso paso de manera natural", sostuvo.

El ministro consejero indicó que estos proyectos merecen una evaluación precisa.

“Con esto no te digo que los tres proyectos que están son malos, hay que evaluarlos muy precisamente. Lo que no podíamos hacer es pasar una ley que quebrara a todas las televisoras, empresas de cable, internet, telefonía y empresas de energía, quedarnos si energía sería catastrófico, no solo había que pasar una ley por pasarla, había que pasar ley y tener una estructura financiera que pudiera hacer que eso fuera viable”, manifestó.

Hasta ahora, el mandatario panameño solo ha sancionado la ley 139 de 2 de abril de 2020 que le permite al Ejecutivo, previa aprobación de la Asamblea Nacional, hacer uso de los activos el Fondo de Ahorro de Panamá de forma comedida y controlada como medida urgente de mitigación de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

Sobre esta ley, Rojas manifestó, “están hablando del presupuesto, el presupuesto es un papel y que se va desembolsando a través del año a medida que se va generando ingresos y egresos. Nunca en la historia de la República de Panamá ha habido cuenta bancaria del Gobierno...eso no existe, es una hoja de ruta de tu año de que vas a ir recibiendo en el año”.

Aseguró que se han adoptado 35 medidas para enfrentar la pandemia y están en análisis alrededor de otras 200 medidas que se adpotarán cuando empiece a reabrirse el país.

Préstamos del BID, FMI y MIGA

El Gobierno anunció esta semana, que gestionó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) B/.300 millones para financiar a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y al sector agropecuario,

Además se logró la movilización de B/.500 millones del Fondo Monetario Internacional y B/.500 millones del Órganismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), para mantener la mayor cantidad de empleos en Panamá.

Rojas explicó que el país aún no cuenta con estos fondos, pero ya fueron aprobados y habrá un protocolo sobre cómo utilizarlo y de allí reactivar los sectores.

Del monto aprobado por el BID, B/.150 millones serán destinados a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y B/.150 para el sector agropecuario.

Mientras que los préstamos aprobados por el FMI y MIGA serán destinados para contar con liquidez en el sistema para que la banca pueda operar, indicó Rojas.

“Parte de la reactivación pasa por tener una banca solida que pueda salir a apoyar...el sistema financiero en general es la columna vertebral de todo sistema económico” subrayó.