Teiga Castrellón • 20 Abr 2020 - 07:04 PM

La ministra de Salud Rosario Turner adelantó que en Panamá, tras la aprobación del Comité Nacional de Bioética, se iniciará el protocolo de la investigación que busca utilizar el plasma convaleciente para tratar a pacientes con complicaciones en la batalla contra el COVID-19.

El @minsapma recibe informe del Comité Nacional de Bioética que ha aprobado el protocolo para la investigación que busca determinar la utilización del plasma convaleciente como tratamiento alternativo en pacientes con COVID-19. #TReporta pic.twitter.com/YXS7vlZw9B — Telemetro Reporta (@TReporta) 20 de abril de 2020

Turner indicó que este tratamiento ha sido impulsado en otros países para su utilización como lo hizo la FDA en los Estados Unidos, para acortar y mitigar los efectos colaterales que tenga el coronavirus en los pacientes afectados.

"Indica pues que los profesionales y científicos en el país no solo están dando su conocimiento en el tratamiento sino en el proceso de investigación lo que indica la gran dedicación que vienen presentando durante todo este proceso", agregó la ministra.

Sobre este protocolo el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau acotó que está muy contento de que el Banco de Sangre participe en esta investigación, además explicó en que consiste este tratamiento.

"Cuando una persona es infectada por el COVID-19, nunca antes ha estado expuesta ante esta infección, el virus entra a su cuerpo y como no tiene defensas no tiene anticuerpos; rápidamente lo ataca y rápidamente empieza a afectarle diferentes órganos si la persona es saludable y tiene una forma de defenderse rápidamente va a generar anticuerpos y a la persona le quedan los anticuerpos circulantes, y la idea es tomar su sangre dividirla en las dos parte que componen fundamentalmente la sangre, donde están los glóbulos rojos y donde está el el plasma rico en anticuerpo, contra el COVID-19. Ese plasma se le inyectará a los pacientes que no tienen la suerte de tener ese aparato inmunológico tan competente y que les está yendo mal con la enfermedad porque sus defensas no lo ayudan, y lo que estamos esperando es que al inyectarle este plasma rico en anticuerpos las personas tengan una mejor respuesta y puedan limitar el daño de esta infección", detalló Lau.

Este tratamiento necesitará de la donación de sangre de aquellas personas que fueron infectadas y superaron sin problemas el coronavirus.