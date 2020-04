Teiga Castrellón • 22 Abr 2020 - 03:20 PM

La diputada Kayra Harding reveló esta tarde que su colega, el diputado Jairo "Bolota" Salazar, la agredió físicamente durante una reunión en la que ambos participaban dentro de la Asamblea Nacional.

Diputada @kayraharding denuncia que ella y el Diputado Mariano López fueron agredidos físicamente por el@Diputado de Colón Jairo Bolota Salazar. pic.twitter.com/7tLDZBmRHi — Alvaro Alvarado (@AlvaroAlvaradoC) 22 de abril de 2020

Publicidad

La diputada señaló que en la reunión de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde participaban 35 diputados; "Bolota" Salazar agredió en primera instancia al diputado Mariano López, al que le lanzó puñetazos y le rompió la cabeza; posteriormente a ella le lanzó una botella con la que le impactó la cara, cuando intentaba mediar en la situación de violencia entre sus dos colegas.

"Estoy mal, acabo de ser golpeada físicamente por el diputado Jairo "Bolota" durante una reunión de bancada, 35 personas, había un tema de un intercambio de opiniones con el diputado Mariano López, él lo invitó a pelear, le entró a golpes al diputado le rompió la cabeza y yo le dije que eso no podía ser, que cómo se atrevía a hacer una cosa como esa, me ha dicho una cantidad de improperios, vulgaridades y yo le dije 'no te tengo miedo', quería venir a golpearme y algunos diputados lo trataron de detener y como estábamos al extremo de la mesa agarró una botella de agua, de esas personales y me la ha estrellado en la cara, al frente de 35 personas, ", explicó Harding a Álvaro Alvarado a través de un audio.

La diputada aseguró que es la primera vez que ha sido maltratada y que todo surgió por la discusión de bancada que se estaba dando, y adelantó que este jueves a las 8:00 a.m. presentará la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.