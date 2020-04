Linda Batista • 23 Abr 2020 - 12:43 PM

Luego que se registrara un altercado entre diputados de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante una reunión, los diputados Jairo "Bolota" Salazar, Mariano López y Kayra Harding dieron sus versiones de los hechos ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

El diputado Salazar, quien fue acusado por Harding por violencia de género, dijo que no entrará en "dime que te diré" por las acusaciones de su colega y copartidaria, y aseguró que "nunca ha dado indicios de violencia" y que todo está en manos de sus abogados.

El equipo legal de Salazar está conformado por los abogados Alejandro Pérez, Roniel Ortiz y Yessika Canto y la diputada Zulay Rodriguez.

Alegó que hay divisiones en cada bancada, sin embargo aseguró que "nunca he tenido un problema con una mujer", .

Salazar señaló que su colega López, quien según las declaraciones de Harding es una de las víctimas de violencia, es su doctor de cabecera, con quien tiene una buena relación.

Por su parte, el diputado López, quien tenía una herida en la cabeza, no negó ni confirmó los hechos, solo indicó: “No me estoy metiendo en el suceso específico ni dando un juicio, pero a las mujeres hay que respetarlas”.

Harding, quien llegó a la Asamblea con escoltas, indicó que no descansará hasta que el diputado Salazar esté preso. "No voy a descansar hasta verte preso, verte condenado porque eres una vergüenza para Panamá y para Colón, o te vas tú para la cárcel o me voy yo para mi casa... porque tu y yo no podemos estar juntos", concluyó.