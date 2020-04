View this post on Instagram

Saludos a todos los ciudadanos, en especial a los de mi circuito 8-9 (Las cumbres, Ernesto Córdoba Campos, Alcalde Díaz, Chilibre y Caimitillo). Hoy quiero expresarles que luego de efectuarme la segunda prueba de COVID-19, di positivo a la misma y de manera responsable, hago este pequeño comunicado, tomando en cuenta mi cargo como Diputado de la República, Vicepresidente de la Asamblea Nacional, además de ser un hombre de familia. Desde el momento que supe de mi caso, me acojí a la cuarentena total y responsable recomendada por las autoridades del Ministerio de Salud. Quiero exhortarles a todos, que sigan tomando todas las medidas necesarias de precaución para evitar la propagación de este virus que es enemigo de todas la familias panameñas. Dios los bendiga, pronto saldremos de esta. - Tito Rodríguez Mena.