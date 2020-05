Teiga Castrellón • 12 May 2020 - 08:42 AM

La directora General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Irenya Martínez Ramos, se refirió en RPC Radio al tema de las financieras y la moratoria en tiempo de coronavirus, aconsejando a los panameños adeudados con estas entidades a que se acerquen para buscar arreglos.

"Toda aquella persona que tenga alguna responsabilidad financiera, que se acerquen a ellas y traten de tener un mecanismo para poder llegar algunas facilidades", expresó Martínez.

La directora señaló que el funcionamiento de las financieras no es igual al de un banco, es por ello que su manejo no puede ser igual en estos tiempos de coronavirus y algunas de ellas no se pueden someter a la moratoria, se agregó que estas entidades crediticias no tienen algún fondo y se mantienen de los pagos mensuales que le realizan sus clientes.

Martínez recordó que el MICI a inicios de abril logró un acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financiera, que reúne un a las financieras más importantes, a través del cual y por un período de 90 días (abril, mayo, junio) medidas a sus clientes como: aplazamiento de las letras mensuales, no se cobrarán cargos por morosidad, no se afectarán referencias de créditos y se aceptarán pagos parciales sin perjuicios de su crédito a los clientes que puedan abonar sus letras.

Por otro lado, la directora destacó que a pesar de este acuerdo se conoce que hay financieras que están haciendo uso de mecanismos coercitivos para presionar a sus clientes a pagar sus compromisos crediticios.