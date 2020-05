Teiga Castrellón • 20 May 2020 - 01:27 PM

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) adelantó que para apoyar a los agricultores de la provincia de Coclé, iniciaron el proceso de arriendo de las tierras de la nación ubicadas en el Sistema de Riego de Lajas.

La entidad se reunió con los productores coclesanos y acordó realizar el arriendo de las tierras al mismo precio que fue establecido desde 1982 y en las mismas parcelas asignadas.

Publicidad

La Anati señaló que esto fue posible con los agricultores que han hecho arreglos de pago con la institución y que están cumpliendo con las leyes existentes, la entidad asegura que no podrá beneficiar a aquellos que no utilicen los terrenos con fines agrícolas y que no se comprometan al pago de sus morosidades.

Otra de las cláusulas que impuso la Autoridad para estos arriendos es que aquellos productores que tengan 5 años de morosidad no serán beneficiados con este apoyo.

Los productores beneficiados, además mantienen líneas de crédito con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).