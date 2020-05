Nimay González • 22 May 2020 - 10:28 AM

El vocero del Gobierno, Rafael Mezquita, se refirió este viernes a la convocatoria a diversas mesas de diálogo que hará el Presidente de la República para tratar diferentes temas, entre los que se encuentra la situación actual de la Caja de Seguro Social (CSS); y habló además sobre la publicación de avisos pagados por el Estado y firmados por la “Secretaría de Comunicación Estratégica” para desmentir publicaciones periodísticas.

Publicidad

Con relación a este último aspecto, manifestó que esto es una reacción ante supuestos ataques contra el Gobierno, con relación al uso de los fondos públicos frente a la pandemia del COVID-19.

“Estamos hablando de un tema de percepción, un tema del uso por parte de algunos medios de ataques contra el Gobierno sin ningún fundamento y obviamente ante una acción se produce una reacción”, señaló Mezquita en Telemetro Reporta.

Al mismo tiempo, indicó que si algún ciudadano o medio de comunicación se siente inconforme con el uso de los recursos del Estado ejecutado por el Gobierno, puede presentar las denuncias ante las entidades correspondientes.

“Si hay alguna persona, medio de comunicación, que no se siente satisfecho con el manejo del Gobierno Nacional al respecto de los recursos públicos, que son 195 millones de dólares, que haga las presentaciones cuando se abra el Ministerio Público y que haga las denuncias correspondientes, que se hagan las investigaciones sobre los funcionarios que no manejaron bien esos recursos y que se proceda de acuerdo a la ley. Lo que no me parece correcto es estar sentenciando, investigando y condenando a funcionarios públicos en estas condiciones tan difíciles porque estamos en medio de una pandemia”, declaró.

Añadió que producto del manejo y la asignación de los recursos por parte del Gobierno al Ministerio de Salud, la curva de los contagios se ha venido reduciendo considerablemente, además de que se todo a los hospitales y al personal.

Agregó que de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas vigente, el Gobierno tiene cinco días después de dar por cerrado el estado de emergencia, para informar sobre los gastos realizados y publicar todos los contratos, sin embargo, aseguró el Ministerio de la Presidencia ya lo ha estado haciendo, con la presentación de cuatro informes sobre el uso de los recursos públicos hasta el momento.