Teiga Castrellón • 9 Jun 2020 - 10:57 AM

El exministro de Salud, José Manuel Terán, indicó que desde un principio, como parte del Comité de Asesores del COVID-19 de Panamá, le aconsejó a las autoridades que se tenía que hacer una adecuada trazabilidad de los pacientes con coronavirus y de sus contactos para que la cuarentena total funcionara.

Terán advirtió incluso que al no tomarse esta medida el país se vería comprometido económicamente al no poder salir de la cuarentena y esto es algo que lamenta no se hiciera de la mejor manera.

"Mire mis expectativas en verdad estaban orientadas en cuanto a que se hiciera una acción conjunta en cuanto a la cuarentena y a tener un equipo suficientemente fuerte de personas que dieran trazabilidad a los casos positivos y a sus contactos. Lamentablemente eso parece no ser la realidad", aseveró Terán.

El exministro puso como ejemplo Alemania, país que aplicó este modelo y que hasta el momento ha salido exitosamente de la pandemia.

Terán aseguró que si se conformaba un equipo de trabajadores que solo le dieran seguimiento a los casos positivos y a sus contactos, los que además debían asegurar que esas personas no se movilizaran para evitar más contagios; y agregó que a las personas con COVID-19 se les debía dotar de un lugar seguro donde pasar la cuarentena, Panamá estaría viviendo otra situación.

El ministro instó a la empresa privada a apoyar esta acción, la que requeriría de la contratación de al menos unas 100 personas para que conformaran este grupo de seguimiento y control.

Finalmente Terán reveló que desde hace dos semanas decidió apartarse de la Comisión de asesores ya que considera las recomendaciones que tenía que hacer ya se realizaron.