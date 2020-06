Nimay González • 11 Jun 2020 - 01:45 PM

La socióloga Rebeca Yanis cuestionó este jueves el manejo que a llevado a cabo el Gobierno Nacional frente a la pandemia del COVID-19, señalando que desde el primer caso registrado en Panamá ha habido falta de información clara sobre este tema.

“Tenemos tres meses en este confinamiento y la población a esta altura todavía no comprende las dimensiones de la situación que estamos viviendo, no lo comprende porque ha tenido dificultad para recibir información concreta, clara y precisa, no se ha entendido que es una pandemia y porque una pandemia requiere un espacio de confinamiento que no puede ser eterno”, manifestó Yanis en RPC Radio.

Agregó que desde el principio no se ha hecho la debida trazabilidad de los casos, además de que las medidas de confinamiento no han tenido resultados positivos, situación por la cual el Gobierno debe hacerse responsable.

“Aquí tiene que haber responsables por lo que ha sucedido en 93 días... hay un tema de desinformación y la responsabilidad única y primaria es del Gobierno que no supo dar explicaciones de las razones del confinamiento y no tuvo la capacidad de prever y accionar la forma correcta y adecuada en que debían permanecer en sus casas garantizándoles la alimentación”, dijo Yanis.

Ante esta situación, la sociología considera que el Gobierno está a tiempo de reconocer y corregir sus errores, al tiempo que recomienda realizar hisopados a toda la población, para poder conocer la cantidad exacta de casos de coronavirus en Panamá y la ubicación de los mismos.

“Tenemos que retrotraer, todos nos equivocamos, cometemos errores, el gobierno cometió el error… con todo el dinero, los más de 5 mil millones de dólares que el Gobierno ha recibido en préstamos, con todo el dinero que tiene Panamá a diferencia de otros países, vamos a hacerle pruebas de hisopado a los 4 millones de panameños y panameñas para saber cuántos casos hay y dónde están, intervenir a sus familias y a todos, no se puede hacer distinciones, esta enfermedad no distingue, involucra todos y todas”, recalcó.