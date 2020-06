Teiga Castrellón • 14 Jun 2020 - 11:11 AM

El 14 de junio el planeta festeja el "Día Mundial del Donante de Sangre", sin embargo en medio de esta celebración las autoridades de salud de Panamá indican que la pandemia del coronavirus ha agravado el desabastecimiento de sus bancos de sangre, por lo que insta a la población a dar su colaboración.

De la donación de sangre se obtienen otros beneficios como lo son las plaquetas y plasma, por lo que se requiere más voluntarios.

Para donar pueden contactarse al WhatsApp 6751-4583 o escribir al correo donasangrecss@gmail.com; posterior a esto el Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre les asignará el banco de sangre que te corresponde y le brindará los teléfonos y horarios para su donación.

Entre los requisitos para donar sangre están el tener entre 18 y 65 años de edad, no tener fiebre ni infecciones, no utilizar drogas y no padecer enfermedades crónicas; y de tener tatuajes o piercings, puede donar solo si tiene seis meses o más de habérselo hecho.

Actualmente el Banco de Sangre de la CSS está ubicado en la vía Ricardo Alfaro (Tumba Muerto), frente a la entrada de Condado del Rey y en el segundo piso del edificio de Niko's Café y atiende de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; mientras que los sábados y domingos está abierto de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.