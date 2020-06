Nimay González • 18 Jun 2020 - 09:20 PM

Ciudadanos protagonizaron la noche de este jueves una protesta en la parte exterior de un restaurante de la localidad, en donde los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) sostenían una reunión.

Tocando pailas, el grupo de manifestantes expresó su rechazo a la realización de esta reunión, señalando que la misma viola lo establecido por las autoridades de salud, en cuanto al cierre de restaurantes y la prohibición de reuniones en lugares cerrados.

“Es que es la misma historia de siempre, no hay justicia en este país, mientras que a cientos de personas los han detenido, los han multado, hoy unos cuantos diputados del PRD se reúnen y a ellos no les pasa nada. Mientras que muchas personas tienen sus negocios parados, que tienen que estar adaptándose a la modalidad de entrega a domicilio, este local sí abre sus puertas”, cuestionó José Luis Paniza, quien es uno de los manifestantes.

Un vehículo policial es rodeado por un grupo de ciudadanos que se manifiesta por reunión de miembros del PRD ,en un local ubicado en San Francisco.

Al mismo tiempo indicó que se debe abrir una investigación por parte de las autoridades, para que se determine el alcance del salvoconducto que los diputados tienen, “porque una cosa es el salvoconducto para ir a trabajar y otra es andar por allí, y otra es el restaurante que no se puede escapar, ellos también están violando el decreto porque no pueden abrir, esa fue la orden del Presidente, ellos no pueden pasar porque hayan hecho un acuerdo con los diputados, no pueden estar por encima de la ley”.

En tanto, el PRD informó mediante su cuenta de Twitter que los diputados están autorizados por el decreto correspondiente para reunirse y desempeñar sus funciones. En este sentido sostenían el encuentro en un restaurante ubicado cerca del Centro de Convenciones Atlapa, para abordar el tema de selección de sus candidatos para la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Por su parte el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que dio instrucciones al director de la Región de Salud Metropolitana para abrir una investigación por el incumplimiento del decreto y regulaciones establecidas, al tiempo que advirtió que se tomarán las medidas correspondientes.

Además, el diputado de la bancada independiente, Gabriel Silva, señaló a través de su cuenta de Twitter que el Órgano Legislativo cuenta con varios salones de reunión disponibles.

