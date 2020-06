Nimay González • 22 Jun 2020 - 10:56 AM

La abogada Martha Luna, especialista en temas tributarios, explicó que el proyecto Ley 287, aprobado por la Asamblea Nacional, no representa una eliminación de las obligaciones o compromisos que tienen los ciudadanos con las entidades bancarias, sino que consiste en un periodo de suspensión del pago de esas deudas, para aquellas personas afectadas por la crisis causada por la pandemia del COVID-19.

“Lo que está aprobado en la Asamblea es la obligación que tienen los bancos de conceder una mora hasta diciembre, esta obligación no podía ser como ellos pretendían decir que se va a pagar en dos o tres meses o el tiempo que sea, esto los obligó a decir que cada ciudadano tiene que ir al banco y el banco tiene la obligación de analizar su caso para establecer cómo va a pagar el tiempo que dejó de pagar”, indicó Luna.

Aclaró que una vez culmine el plazo de la moratoria, los ciudadanos deberán hacerle frente a todos esos pagos que han sido postergados, y esto conllevará el pago mensual, más los atrasos condicionados a los meses que sean establecidos mediante arreglos de pago, lo cual podría sobrepasar la capacidad de la persona.

“La pregunta del millón es cuánto me quedaba antiguamente de mi salario, podía yo asumir un préstamo más o estaba ya al tope de mi capacidad, porque cuando ya una persona vive con el tope de su capacidad, agregarle ahora estos nuevos arreglos de pago que voy a tener que hacer con luz, agua, teléfono, bancos, escuelas, me lleva a una situación mucho más crítica porque supero mi capacidad de pago y entonces voy a tener que enfrentar decisiones que no quise tomar hoy”, advirtió la abogada en el programa Radiografía de EcoTv.

Ante esto, Luna insta a las personas a que cumplan con todos los pagos que les sean posibles, así como a reinventarse y buscar formas de generar algo de ingresos para cumplir con la mayoría de las obligaciones posibles.