Nimay González • 23 Jun 2020 - 07:33 AM

La Coordinadora Nacional de Infecciones Nosocomiales de la Caja de Seguro Social (CSS), Gladys Guerrero, dio detalles este martes sobre la situación del COVID-19 en Panamá y las acciones que se llevan a cabo para poder contar con la capacidad hospitalaria para la atención de los pacientes que necesiten ingresar a sala o a unidad de cuidados intensivos.

Señaló que actualmente la tendencia de ocupación de camas va en aumento debido a la gran cantidad de casos diarios de COVID-19 que se están registrando y que afectan a una parte de la población de mayor vulnerabilidad, por lo cual tanto la CSS como el Ministerio de Salud (Minsa), han procedido a reinventarse a fin de tener disponible la capacidad hospitalaria que se necesite.

“Las admisiones, los ingresos al hospital tanto a sala como a cuidados intensivo sigue incrementándose, llevan una tendencia hacia la alta, tanto la CSS como el Minsa nos seguimos preparando, seguimos reinventando los hospitales, seguimos habilitando áreas que eran para atender a otro tipo de pacientes para tener la capacidad de poder recibir a los pacientes” COVID-19, indicó Guerrero.

Ante esta situación, la especialista enfatizó que se debe trabajar en lograr vencer el contagio y la propagación del coronavirus en las comunidades, por lo cual hace un llamado a la prevención.

“Mientras más casos yo tenga y si esos casos están afectando a esa población de mayor riesgo que puede necesitar un hospital, en esa misma medida vamos a seguir ocupando camas, vamos a seguir habilitando espacios, comprando ventiladores, monitores, todo lo demás que se necesita, pero esa no es la idea, nosotros necesitamos vencer el virus en la comunidad, en el hospital vamos a recibir lo que no pudimos hacer en la comunidad, entonces aquí tenemos que apostar a la prevención y no esperar y no sentarnos a ver bueno a todos los que vayan llegando los atendemos, no , eso no es lo que queremos, tenemos los espacios y los vamos preparando, pero quisiéramos que se quedarán preparadas y no de ocuparan esas camas”, recalcó.

Reiteró que si bien es cierto se puede seguir incrementando las salas y camas para atender a los pacientes, el recurso humano es finito y formar al personal no es algo que se pueda hacer de un día para otro.