Teiga Castrellón • 8 Jul 2020 - 09:53 AM

El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá, Luis Oliva reveló a Rdiografía que en el mes de junio reconocieron a más de mil personas confirmadas como positivas en COVID-19 que salieron a hacer compras con el bono digital solitario.

"El mes pasado más de mil personas con COVID-19 fueron al supermercado, por eso se ha suspendido el vale digital a las personas Covid19 positivas que están en cuarentena", expresó Oliva.

Publicidad

La decisión de la suspensión de los bonos a personas con COVID-19 ya había sido adelantada por el titular del Ministerio de Salud, Luis Francisco Sucre, el fin de semana y en ese momento se había prometido proveer de alimentos y medicamentos a esos pacientes, los cuales les serían llevados directamente a sus casas.

En otro punto, Oliva adelantó que en este mes se agregarán a 290 mil beneficiarios más del vale digital, el cual explica se ha ido incrementando por la cantidad de empresas que han suspendido contratos. Además se han añadido a las listas, artistas y otros afectados.

Oliva también acotó que han detectado que hay empleadores que no estaban pagando seguro y por eso no salen registros de trabajadores y ante esto si no se ha dado suspensión de contrato no se les podrá hacer llegar el bono a los afectados.

Para quejas el administrador aconsejó a los que no han recibido sus bonos y se encuentren entre los rangos de vulnerabilidad atendidos para dar este apoyo (contrato suspendido, independiente, trabajadores informales o personas desempleadas), que las hagan llegar al Mitradel o llamando al 140.

Oliva adelantó que ya se está terminando un APP para las abarroterías para que las personas puedan cambiar sus bonos digitales a través de sus cédulas en estos comercios.

Por último, el funcionario recalcó que el bono digital tendrá una duración de 90 meses y de no usarse vencerá puesto que el sistema entiende que el beneficiario no lo necesita.