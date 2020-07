Nimay González • 12 Jul 2020 - 03:29 PM

El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado este domingo a la unidad frente a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), por encima de cualquier interés particular.

“Llegó la hora de ponderar la esencialidad que nos está enseñando esta pandemia y de unirnos por encima de nuestros intereses personales, partidistas, económicos y religiosos. No hay cabida para el individualismo y la indiferencia, esta pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre lo que sufren o están excluidos del desarrollo, entre los ricos y los pobres”, enfatizó Ulloa.

Publicidad

En este sentido manifestó su preocupación ante el ambiente de aparente divergencia y diferencia existente en el país en medio de la crisis.

“Parece que cada uno estamos remando para nuestros propios intereses y esto paraliza la barca en la que estamos todos, por eso cuan necesario es remar todos en la misma dirección, este es el momento de enfocarnos, el repensar cómo debemos entre todos enfrentar los efectos de la pandemia que está dejando a miles de personas desempleadas, con una economía endeble, con hambre, con luto y dolor”, indicó.

Asimismo insta a los ciudadanos a que no desafían la pandemia del nuevo coronavirus, así como a que cumplan con las normas sanitarias establecidas.

“En las actuales circunstancias no podemos perder la esperanza, pero tampoco podemos bajar la guardia ante este flagelo que está acabando con la vida de muchos hermanos y hermanas. El coronavirus está matando aquí, no lo podemos ignorar, no lo podemos desafiar, porque estamos expuestos a contagiarnos, si no nos comprometemos a cumplir con las medidas de seguridad”, manifestó.

Recalcó que hoy en día “cada uno está llamado a ser el amigo, el vecino, el papá, la mamá, la abuela vigilante si vemos a nuestro ser querido relajado en el cumplimiento de estas normas que pueden salvar la vida de alguien muy cercano”.