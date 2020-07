Linda Batista • 14 Jul 2020 - 10:16 AM

El economista Felipe Argote sugirió al Gobierno de Panamá establecer un grupo de técnicos que discutan un plan macroeconómico con planes a corto plazo y visión a largo plazo para determinar hacia dónde se dirige el país.

"Aquí se debe tener un plan general, porque cualquier cosa que hagas, afecta a otra, y si el Estado insiste en que hay una mano invisible, que todo lo hace y que el plan es no tener plan, no lo lograremos", precisó Argote.

Sostuvo que el Gobierno debe cuestionarse cómo están ubicando a Panamá en el futuro de la economía mundial, y atender a su vez la Caja de Seguro Social (CSS), y la educación.

"Tenemos suficientes especialistas para trazar un plan a nivel económico y educativo. En el MEF hay gente muy inteligente, empezando por el Ministro Héctor Alexander, el problema no de conocimiento, es de ideología. Ellos vienen con un modelo económico neoliberal de los 80 y este modelo define que el Estado no debe planificar", mencionó.

Indicó que ya debería establecerse un grupo de técnicos que discutan qué se hará con el país. "Debemos partir aceptando que ese plan de que el Estado no interviene, paralizó inversiones, no funcionó y no funcionará, debe modificarse... ningún país en el planeta utiliza ese modelo que considera que la mano invisible hará", concluyó.