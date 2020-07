Nimay González • 20 Jul 2020 - 10:51 AM

Desde este lunes, el Servicio Nacional de Migración de Panamá dio inicio al proceso de notificación a los extranjeros para la entrega de los carné de regularización migratoria en el país que están pendientes.

Empezamos a recibir en nuestra sede principal a los extranjeros que se encuentran en el proceso de notificación para entrega de carné de regularización migratoria.



Recordamos que para verificar el listado, con su fecha y horario de cita, puede ingresar en https://t.co/xxocUbvx4X pic.twitter.com/bBEd1PotZM — Migración Panamá (@migracionpanama) 20 de julio de 2020

Publicidad

La entidad detalla que los extranjeros pueden acudir al trámite de notificación en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en la sede principal en la Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), enfatizando que quien no cumpla con las medidas de bioseguridad establecidas, incluyendo el uso obligatorio de mascarilla, no podrá ser atendido.

Explica que al momento de realizar el proceso de notificación los ciudadanos deberán presentar lo siguiente:

Pasaporte original.

Recibo de pago.

Diez balboas (B/.10.00) que podrán ser pagados en efectivo o por tarjeta de crédito/débito, para el pago de la certificación de estatus migratorio.

Por otro lado, recomienda a los extranjeros que verifiquen los siguientes aspectos al realizar su búsqueda en la web www.migración.gob.pa:

Que en efecto aparece en el listado.

Día en que le corresponde.

Horario en que le corresponde.

Agrega que si el horario de salida del ciudadano extranjero no corresponde a su horario de salida según lo dispuesto por el Ministerio de Salud, contará con salvoconducto que tendrá vigencia sólo para el día y hora de su cita, según el listado, y llega a ser retenidos, el mismo será verificado en el sistema PACO.