Odalis Núñez • 30 Jul 2020 - 07:52 PM

El abogado de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, Deniss Cuesy, calificó este jueves de "irrisorio" y sin “sustento legal'', la acción de amparo interpuesta por el Ministerio Público de Guatemala en contra del Parlamento Centroamericano (Parlacen), para evitar la juramentación de sus defendidos como diputados suplentes de ese organismo.

Cuesy expresó en RPC Radio que “solo se necesita conocer o cursar el segundo semestre de Derecho para poder saber que existe una Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, aunado a ello, un auto acordado donde se establece en contra de qué órganos no se pueden interponer un amparo, que no está contemplado dentro de la Ley”.

Publicidad

El jurista explicó que el marco de acción de un funcionario o empleado del MP de Guatemala “está denominado en números clausus, es decir es cerrado de no estar en la Ley no existe”, no pueden interponer un amparo para frenar una acción que le compete a un organismo internacional como es el Parlacen.

Sobre los argumentos del MP de Guatemala que la juramentación puede “transgredir los principios de seguridad, certeza jurídica'', Cuesy dijo que dicha acción es esencial para el diputado titular y el suplente, sigue la suerte del principal y allí está la obligatoriedad.

“Dentro de sus argumentos de fondo pueden venir y aplicar lo que sea pero deben cumplir con el debido proceso y en Guatemala no nos permiten interponer un amparo en contra del Parlamento Centroamericano”, dijo el abogado de los hermanos Martinelli Linares.

Adelantó que ese amparo es “frívolo e improcedente que lo van a tener que rechazar de forma, es decir sin entra a conocer más argumento, ya que no tiene un sustento legal, y lo que no existe en derecho no lo podemos invocar”.

Agregó que si las autoridades competentes no rechazan el recurso presentado, “le deberán dar participación como tercero interesado por el principio de alusión, toda vez que se hace referencia a los hermanos Martinelli Linares, y siendo parte de los abogados nos tendrán que correr una audiencia para manifestarnos”.

La presidenta del Parlacen, la diputada Nadia de León, lamentó la publicación del Ministerio Público de Guatemala e indicó que ese organismo goza de inmunidad de jurisdicción con respecto a autoridades judiciales y administrativas.

Los hermanos Martinelli Linares fueron detenidos en julio pasado en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, por una orden de captura con fines de extradición emitida por Estados Unidos, por su presunta participación en un esquema de sobornos masivos y lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.

Al momento de su captura, se disponían a abordar el avión de su papá, el exmandatario Ricardo Martinelli para trasladarse a Panamá.

Con la colaboración de Rafael Antonio Ruiz, periodista en RPC Radio.