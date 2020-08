Odalis Núñez • 4 Ago 2020 - 11:01 AM

El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, Roger Tejada, informó este martes que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya está haciendo los estudios y evaluaciones, para establecer el monto del bono aportado por el Gobierno a los trabajadores con contratos suspendidos.

#RPCRadio Viceministro de trabajo habla sobre el Décimo. Asegura que el gobierno evalúa un Bono Solidario que represente algo del décimo de los contratos suspendidos. pic.twitter.com/GU328M3P5o — Rpc Radio (@rpc_radio) 4 de agosto de 2020

Publicidad

Esto, luego que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo sancionó la Ley N° 157, que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el COVID-19, y dicta otras disposiciones.

Roger expresó en RPC Radio que una vez se tenga la cuantía del bono se emitirá un pronunciamiento, de lo que representará para los trabajadores con contratos suspendidos el décimo.

Explicó “que no se puede hablar de décimo, toda vez que va ligado a un cálculo proporcional de ingresos, pero si no existe el ingreso no se puede hablar de un monto equivalente a la partida del décimo tercer mes”.

La ley, publicada ayer 3 de agosto en la Gaceta Oficial establece que los trabajadores que no reciban partida del décimo tercer mes, por razón de la suspensión de los efectos de sus contratos, al no haber laborado entre el 15 de abril y el 15 de agosto de 2020, tendrán derecho a un bono cuya cuantía será determinada por el Órgano Ejecutivo y pagada a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

El empleador pagará proporcionalmente la suma que corresponda a la segunda partida del décimo tercer mes a los trabajadores que hayan laborado parcialmente en este período, por razón de la suspensión de los efectos de sus contratos de trabajo.

Los trabajadores que hayan laborado de manera ininterrumpida entre el 15 de abril y el 15 de agosto de 2020 recibirán, por parte del empleador, el pago de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al año 2020, de acuerdo con el Decreto de Gabinete 221 de 18 de noviembre de 1971.