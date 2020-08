Nimay González • 12 Ago 2020 - 02:33 PM

A la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, le corresponderá determinar si la gobernadora de Panamá, Judy Meana, se encuentra impedida o no para investigar al alcalde capitalino José Luis Fábrega, tras haber sido sorprendido en una playa de Coronado en medio de la cuarentena.

Esto luego de que el procurador de la Administración, Rigoberto González, emitió su consideración en torno a la legalidad o no de esta investigación, señalando que si bien es cierto como gobernadora tiene este deber, Meana no está desvinculada de las labores de la Alcaldía al mantenerse actualmente como vicealcaldesa con licencia.

“Estimamos que si bien es cierto, como Gobernadora le compete abrir las investigaciones en contra de los alcaldes, con ocasión de sus funciones, en su caso particular, al no estar desvinculada de la administración municipal, ya que se encuentra de licencia en el cargo de vicealcaldesa, deberá manifestar su impedimento ante la Ministra de Gobierno, como superior jerárquico, a fin de que califique la legalidad o no del mismo, para abrir una investigación formal contra el actual alcalde, conforme lo define el Artículo 121 de la Ley 38 de 2000”, señala el documento emitido por el procurador González.

Agrega que de llegar a aplicarse algún tipo de sanción administrativa al Alcalde, en este caso la suspensión, le corresponderá al vicealcalde o vicealcaldesa asumir el cargo de Alcalde Encargado, lo cual se refuerza el señalamiento de que a pesar de que se encuentra de licencia, aún sigue siendo vicealcaldesa del Municipio de Panamá, y por lo tanto sigue vinculada a la administración municipal.

Cabe mencionar que el alcalde capitalino José Luis Fábrega fue sorprendido el pasado 1 de agosto de paseo en la zona playera Coronado. Según indicó el 4 de agosto el director de la Región de Salud de Panamá Oeste, Kevin Cedeño, se encontraban esperando los reportes de la Policía Nacional y del juez de paz sobre la multa impuesta al alcalde de Panamá en Coronado y cómo se dio su traslado hacia este sector del país cruzando tres cercos sanitarios, para proceder con la aplicación de la sanción correspondiente.

Ante está situación fue presentada una denuncia penal en contra de Fábrega por violar los Decretos Ejecutivos N°499 del 19 de marzo y 490 del 17 de marzo de 2020; la Resolución N°1320; y el artículo 308 del Código Penal.

Además, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció el inicio de un proceso administrativo contra el alcalde Fábrega, por faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos, en este caso por incumplir las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.