Linda Batista • 13 Ago 2020 - 07:11 AM

Yeraldin Arboleda, una ciudadana panameña denuncia que no puede desalojar a una persona que usurpó su apartamento mientras ella no estaba. Asegura que pese a presentar el hecho ante los jueces de paz, no ha podido recuperar su residencia.

"Yo tengo mi apartamento, y por motivo de la pandemia me vine a donde mi mamá, y días después me notificaron de la torre que hay un intruso en mi apartamento", detalló Arboleda.

Indicó que tras ser notificada se dirigió a su residencia y se encuentra con le han cambiado la cerradura y no puede entrar.

"Tengo casi todas mis cosas adentro, voy donde los Jueces de Paz, no me ayudan a desalojar a la persona que está adentro, tengo caso un mes en eso, las autoridades no me apoyan en nada, tengo dos menores de edad", explicó la denunciante.