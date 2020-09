Nimay González • 1 Sep 2020 - 01:32 PM

Existe la posibilidad de que el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, que asciende a B/.24,088.9 millones, sea devuelto para que se le haga un reajuste, según lo dio a conocer este martes el diputado Raúl Pineda, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El diputado @raulpineda8_6 indicó que existe la posibilidad que se devuelva el Presupuesto General del Estado 2021, para destinar sus recurso ''a las instituciones que verdaderamente necesitan en estos difíciles momentos como las del sector salud y agro.'' #TReporta pic.twitter.com/jDu6NrdahJ — Telemetro Reporta (@TReporta) 1 de septiembre de 2020

“Nosotros generalmente cuando yo he estado aquí hemos solicitado la devolución para recomponer el presupuesto y poder sacar de un lado y poner en otro dentro del mismo porque no lo podemos modificar, lo que sí podemos es sugerir que se reacomode el presupuesto de algunas instituciones que tiene más, que para nosotros no deben tener como la Superintendencia de Bancos y ponerle más a los ministerios que deben tener como el Mida (Ministerio de Desarrollo Social)”, manifestó el parlamentario.

Por otro lado, indicó que durante la sustentación de vistas presupuestarias para la vigencia fiscal 2021, la mayoría de las instituciones han manifestado la necedad de más presupuesto, sin embargo, señaló que debido a la situación que vive el país económicamente y en temas de salud, las mismas tendrá que ser creativas y tratar de acomodarse en lo que antes se gastaba y ahora no se va a poder gastar y tratar de buscar un equilibrio de lo que hay y lo que es real para el próximo año.

“Es cierto que hay un presupuesto que es un poquito más grande que el del año pasado, pero es un presupuesto, no es lo real, nosotros tenemos que ver cómo va a crecer la recaudación y cómo va el decrecimiento económico para que nosotros hagamos ese presupuesto real”, puntualizó.