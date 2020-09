Nimay González • 2 Sep 2020 - 11:01 AM

El presidente del partido Cambio Democrático y excandidato presidencial, Rómulo Roux, cuestionó este miércoles la falta de acción por parte del Gobierno Nacional con relación al accionar de varios funcionarios que han incumplido las medidas de bioseguridad y restricciones establecidas por las autoridades sanitarias, lo cual catalogó como “un insulto y una bofetada” a los panameños que si las han estado cumpliendo.

“Vemos que aquí hay un bloque especial que nunca cerró, el bloque del PRD, de los allegados al PRD y del Gobierno, ese bloque le permite a ellos hacer lo que les da la gana sin ningún tipo de consecuencias y eso por supuesto que genera falta de credibilidad que el Gobierno ha venido perdiendo desde que inició el manejo de esta pandemia, lamentablemente ellos creen que el resto de los panameños somos los que tenemos que cumplir con las normas”, manifestó Roux.

Frente a esto, indicó que debe haber consecuencias y resultados puntuales, por lo que hizo un llamado al Presidente de la República para que tome las decisiones que correspondan en vez de amenazas.

“Veo al Presidente amenazando pero no acciones concretas, todos los funcionarios públicos que han estado incumpliendo esta cuarentena, estas normas de restricción de movilidad tienen que irse para su casa, tienen que ser destituidos, porque si no el Gobierno no tiene la autoridad moral, que la ha venido perdiendo, para decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Esto es realmente lamentable y demuestra lo que está pasando en el Gobierno, el manejo en general de la pandemia, del aspecto de salud, social, económico, y lo que más molesta es que uno ve que las decisiones se están tomando en base a un clientelismo político partidista, que es lo que parece regir lo que está haciendo el Gobierno y su toma de decisiones”, enfatizó.