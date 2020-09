RI • 3 Sep 2020 - 10:09 AM

Cientos de personas llegaron desde la madrugada de este jueves a la Junta Comunal de San Francisco esperando retirar su bono solidario, donde se formaron largas filas y los asistentes no estaban guardando el distanciamiento debido.

Los ciudadanos manifestaron que se les había indicado que este jueves les entregarían este beneficio.

Publicidad

Unidades de la Policía Nacional intentaron poner orden, sin embargo esto no apaciguó la molestia de quienes exigían una respuesta.

Largas filas y aglomeración para retirar bonos solidarios en la Junta Comunal de San Francisco. Cientos de personas llegaron desde la madrugada al lugar. @TraficoCPanama #TReporta pic.twitter.com/6IaGPFmXDh — Telemetro Reporta (@TReporta) 3 de septiembre de 2020

“Cómo el Gobierno y la Policía Nacional, ahora que estamos en esta situación protestando nos pueden pedir que guardemos distanciamiento, si cuando ustedes hacen entrega de bono no hay ninguna logística”, manifestó uno de los presentes, quien indicó que desde hace dos meses no reciben el bono y llegó al lugar desde las 4:00 a.m.

La Junta Comunal de San Francisco atribuyó este incidente a una información falsa y aclaró que no cuentan con bonos para distribución, “por razones de seguridad cerramos las oficinas”.