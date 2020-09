Catherine Perea • 22 Sep 2020 - 01:09 PM

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Kayra Harding confirmó este martes 22 de septiembre, que presentará un proyecto de ley para crear nuevos corregimientos en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Harding dijo que este proyecto fue presentado durante el periodo de sesiones pasado, sin embargo no fue prohijado.

“En estos momentos estoy esperando que pase la pandemia para que el Instituto Tommy Guardia pueda terminar de hacer la división geográfica. Tan pronto tenga esto lo volveré a presentar en la Asamblea Legislativa, para que sea discutido en la comisión de asuntos municipales, que es la que le corresponde aprobar este tipo de proyectos”, sostuvo Harding.

Adelantó que se encuentra en conversaciones con los representantes de corregimientos y el alcalde de ese distrito para definir si serían cinco y tres nuevos corregimientos.

“En el caso de Arraiján me afecta Vista Alegre, tiene cien mil habitantes y un solo representante y no me parece. El corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena es un corregimiento que está arriba de las sesenta mil personas y estamos hablando de veinticinco mil personas por corregimiento como máximo...también te puedo hablar del corregimiento de Burunga que sobrepasa doscientos cincuenta mil personas y Arraiján Cabecera”, expresó la diputada.

Recientemente, también fue aprobado en último debate el proyecto de Ley N°135 que crea nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro, presentado por el diputado del PRD, Benicio Robinson.

Sobre esta iniciativa, el presidente de la República, Laurentino Cortizo dijo que la dirección de asesoría legal está analizando la conveniencia o inconveniencia del mismo.

Petita Ayarza, también diputada de la bancada oficialista, presentó un proyecto que busca crear nuevos corregimientos en la Comarca Guna Yala.

“Como estoy en el 10-1, en el corregimiento de Narganá, allí nada más tenemos un solo representante, así que vamos a proponer que sean tres corregimientos más, porque hay más de 15 mil personas en esa área, son 28 comunidades”, explicó la diputada Ayarza.

“Lo que pasa es que el Estado panameño, desde que comenzó a abrirse como Estado, solamente pudo dar la oportunidad para un solo representante. Han pasado más de cuarenta años y está todavía con el mismo representante, ¿qué pasa? La desigualdad y la parte geográfica que da también de distantes áreas donde están las 28 comunidades, no da apta ni apoya la llegada del Estado”, manifestó.