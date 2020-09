Teiga Castrellón • 28 Sep 2020 - 08:12 AM

La presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apadecom) Nadkyi Duque, reveló a Radiografía que se espera que desde este 28 de septiembre un 60% de los locales comerciales reabran sus puertas al público.

El otro 40%, según destacó Duque, está realizando adecuaciones, acuerdos o préstamos para poder reactivarse.

La presidenta de Apadecom indicó que entre los requisitos que han planteado a los dueños de los locales, es que será necesario para su reapertura presentar a las directivas de los centros comerciales el protocolo de bioseguridad aprobado por el Ministerio de Salud (Minsa).

Duque indicó que esta reactivación era importante para ellos, ya que con esta evitarían más pérdidas económicas y el cierre de muchos negocios.

La representante de esta asociación pidió al Gobierno ser más flexible y menos burocráticos con los préstamos para los micro y pequeños empresarios, agregando que algunos de ellos venían con problemas de pagos en el arrendamiento del local desde antes de la pandemia ante la desaceleración económica en la que se encontraba el país.

Finalmente Duque reveló que si se prevé la activación de un "Black Weekend", pero esta la harán los dueños de los comercios de manera virtual y no serán campañas masivas; en vista de que las condiciones no se prestan para eso y la asociación no desea por ninguna razón un rebrote y el cierre de sectores.