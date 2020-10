Nimay González • 8 Oct 2020 - 09:59 AM

El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, dio a conocer este jueves que las recaudaciones diarias municipales han sufrido una caída de aproximadamente 30% a causa de la pandemia de la COVID-19

“A septiembre del año pasado la recaudación diaria del Municipio de Panamá era de alrededor de medio millón de balboas, a septiembre de este año cayó de medio millón a entre 25 mil y 26 mil balboas diarios, quiere decir una reducción de casi 30%, 24 millones de balboas menos”, detalló Fábrega en RPC Radio.

Publicidad

Explicó que frente la crisis actual, la Alcaldía de Panamá junto a la Tesorería Municipal han tomado acciones de solidaridad con los comerciantes y empresarios, tales como la exoneración del permiso de licores, del permiso de letreros, se ha llegado a arreglos de pago de montos adeudados previo a la pandemia, entre otros.

Aperturas y recaudación de impuestos Conversamos con el Alcalde de la Ciudad Capital, José Luis Fábrega. Geplaatst door RPC Radio op Donderdag 8 oktober 2020

Indicó que el objetivo de esto es que “los empresarios sientan que la Alcaldía de Panamá entiende y comprende la situación que vienen viviendo… de qué me sirve decirle a un comercio tienes que pagar porque lo adeudas y el comercio quiebra, preferimos nosotros llegar a un arreglo de pago, hacer lo que es correcto y justo, porque no solo es cerrar un negocio, sino qué pasa con los panameños y panameñas que laboran en ese negocio, lo que no queremos es tener más desempleados de los que ya la golpeada situación económica producto de la pandemia ha creado”.

Por otro lado, indicó que los proyectos que su administración tenía contemplados antes de la pandemia han sido reformulados y se han enfocado en los temas de salud, alimentación y albergues.

Puso como ejemplos de esto, la próxima firma de un convenio con la Caja de Seguro Social para unir fuerzas y maximizar recursos, lo que permitirá la construcción de una policlínica en el corregimiento de Las Cumbre, “la primera de varias que se necesitan en el área Norte y el área Este”.

Además en el Consejo Municipal se aprobó la adquisición de un terreno de 12 hectáreas en el corregimiento de Chilibre, para la construcción del primer mercado periférico de abastos del área norte; y están a la espera de los avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría para la ejecución del primero en la 24 de Diciembre.

“Lo que queremos es que los productores del campo tengan centros donde puedan ellos vender sus productos, pueden venderlos directo a través de Merca Panamá y Merca Panamá abastecerá estos inicialmente dos centros de abasto, y vamos a construir más, queremos productos de calidad a bajos precios sin intermediarios”, señaló Fábrega.