Catherine Perea • 13 Oct 2020 - 09:41 AM

La Alianza Nacional de Educación Particular de Panamá (ANEP) reiteró su rechazo a una contrapropuesta económica del Ministerio de Educación (Meduca) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para apoyar a estudiantes de este sector, en medio de la pandemia del COVID-19.

Nigma Muñoz, representante de padres de familia de colegios particulares, dijo que necesitan un aporte de B/.76 millones para cubrir el año lectivo 2020.

La ANEP solicitó al Meduca y al MEF un aporte de B/.80.00 para cada estudiante, aplicable a las mensualidades de julio a diciembre de 2020. Esto representa un monto total por estudiante de B/.480.00, es decir un aporte de B/.76 millones.

La contrapropuesta fue de B/.2 millones dirigido a unos 100 colegios de los 720 establecidos.

“La deuda que existe en educación no es solo con escuelas públicas, también con escuelas particulares, es con la juventud, con los jóvenes panameños, no con un grupo y otro grupo y ahora con la situación del COVID todos estamos al mismo nivel, todos tenemos las mismas necesidades económicas. Nadie se ha puesto a pensar en los jóvenes que estaban en colegios particulares que no abrieron”, sostuvo Muñoz.

Por su parte, el profesor Luis Lasso explicó que la propuesta que se hizo a las autoridades está dirigida a padres de familia que se encuentran en situación económica difícil, para mantener la educación de sus hijos que se encuentran matriculados en escuelas particulares.

“Esta propuesta estaba basada en aquel apoyo solidario que el Gobierno solicitó en momentos que inició esta pandemia, en que los colegios ofrecieran cierto apoyo a los padres de familia por medio de descuentos y con continuidad en el sistema de estudio que se brindaba manteniendo las plataformas abiertas”, indicó Lasso.

Manifestó que la contrapropuesta está alejado de lo solicitado, ya que la figura de auxilio del Gobierno hacia colegios particulares está basada en la Constitución.

Lasso dijo que se establece una descalificación a los colegios particulares con mensualidad superior a B/.150.00, es decir no están considerados en el apoyo.