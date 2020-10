Linda Batista • 13 Oct 2020 - 12:05 PM

El diputado de la bancada independiente, Gabriel Silva, catalogó como "incongruente con la realidad del país", la solicitud de la Comisión de Presupuesto de adicionar B/.21 millones más al presupuesto de la Asamblea Nacional, pese a los B/.107 millones ya recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Ayer esta comisión aprobó la Resolución N°54, en la que recomiendan reformular el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021. De acuerdo con Silva, en la misiva piden un aumento para la Asamblea.

"Yo no pude escuchar sustento a ese incremento y el de otras instituciones, mientras universidades como Udelas, o la Antai, se quedaron por fuera. Yo no voté a favor de esa resolución porque creo que el presupuesto no es congruente con la realidad del país", precisó Silva.

Por otro lado cuestionó que todavía se gasten millones de dólares en viáticos y en dietas que, al ser sumados, dan un monto más alto que el del presupuesto del Ministerio de Ambiente o de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), según explicó.

"Estamos priorizando cosas, que sí son importantes, pero están desproporcionadas al momento de pandemia en que vivimos", añadió.

Silva considera que el presupuesto carece de objetivos y metas claras, dado que no responde "a cuántas personas serán sacadas de la pobreza, la desigualdad, o cuántas serán salvadas de enfermedades". "Es un presupuesto que no está centrado en el objetivo de ser humano", acotó.

Pese a considerar que hay incrementos que no tienen sustento, indicó que la resolución también tiene buenas propuestas, como subirle el presupuesto a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), y a la Universidad de Panamá.

El presupuesto 2021 asciende a B/.24,088.9 millones y tiene un incremento de 3.3 % con relación al de la vigencia fiscal actual, y contempla B/.3,623 millones para el sector salud, lo que representa un 15% del presupuesto planteado.