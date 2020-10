Linda Batista • 28 Oct 2020 - 03:31 PM

Con 57 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, fue aprobado en tercer debate el proyecto de Ley 362 que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021.

El presupuesto tiene un ajuste de B/.103 millones con relación al presupuesto original.

Publicidad

Inicialmente, el monto del presupuesto era de B/. 24,088.9 millones, sin embargo, el Órgano Ejecutivo lo ajustó dejándolo en B/.24,192.4 millones por recomendación de la Comisión de Presupuesto.

De ese total, B/.16,418 millones forman parte del renglón de funcionamiento y B/.7,774.2 del programa de inversiones.

Para el año 2021, se destinan B/.3,968.9 millones para el pago de la deuda externa, lo que representa el 16.4% del total del presupuesto ajustado y los B/.7,744 destinados para la inversión física, equivale el 33%.

De acuerdo con el desglose el presupuesto de 2021 queda así:

Para el Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura se le asignó la suma de B/. 207.7 millones para sus proyectos de inversión institucional, que incluyen proyectos tales como: construcción y rehabilitación de escuelas por B/.31.4 millones, fortalecimiento de tecnologías educativas por B/. 48.7 millones.

Al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), se le designó B/. 357.6 millones en becas de asistencia educativa y auxilio económico y B/. 63.3 millones para inversiones en las cinco universidades oficiales destinadas a la educación superior.

En el sector Salud, se destacan los proyectos propios de esa entidad, con un total de B/. 187.0 millones, desglosados en: construcción y mejoras en las instalaciones de salud B/. 34.3 millones, salud ambiental por B/.107.3 millones, equipamiento e instalaciones de salud por B/. 18.6 millones y otros proyectos por B/. 26.9 millones.

La Caja del Seguro Social tiene un proyecto de inversión por B/. 345.2 millones, de los cuales B/.220.3 millones, son para remodelación y construcción de instalaciones de salud y B/.124 millones para la adquisición de maquinarias y equipo.

Al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud se le asignó B/. 27.7 millones, que incluyen proyecto de construcción y remodelación de instalaciones e investigación.

Mientras que al Instituto Panameño de Deporte se le asignó B/. 49.6 millones y a SENACYT se le estableció el monto de B/.37.5 millones para los programas de Ciencia y Tecnología.

En el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), se le estipuló B/. 194.3 millones, detallado en B/.129.9 millones en desarrollo de sistema de agua, B/. 38.5 millones en sistema de alcantarillado y B/.26.0 millones para inversiones complementarias.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá un presupuesto para transferencia monetaria condicionada y otros programas por B/. 256.2 millones, suma que incluye: el Programa para los adultos mayores 120 a los 65, sistema de protección social Red de Oportunidades, el programa Ángel Guardián y el programa de asistencia alimentaria Bonos Nutricionales. Las entidades SENADIS, SENNIAF e INAMU tienen asignados B/. 6.5 millones para sus proyectos de inversión.

En el presupuesto se destacan los proyectos que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario por la suma de B/. 96.9 millones, que incluyen programa de mejoramiento de la productividad, desarrollo tecnológico, desarrollo rural agropecuario, entre otros.

En la aprobación de presupuesto los diputados que votaron en contra, son los miembros de la bancada independiente Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Edison Broce y Raúl Fernández.

Intervenciones

Silva reiteró su voto en contra dado que considera que el presupuesto "no es participativo, no está elaborado con base a metas y no es congruente con la situación del país"; Mientras que la diputada del partido Cambio Democrático, Mayín Correa destacó que ese proyecto solo está hecho para pagar planillas y para satisfacer políticas partidarias, pero "no sirve para nada porque no hay inversiones en salud, ni educación, ni contempla a los centenares de panameños que viven en pobreza extrema".

En tanto, Yanibel Ábrego y Alaín Cedeño, de la bancada de Cambio Democrático; así como, Leandro Ávila y Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrátidco (PRD), coincidieron que decirle no al presupuesto de 2021 es decirle “sí, al actual documento donde los viáticos no cambian, y no existe una reducción”.

Diputados destacan alcance del Proyecto de Ley 362, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021 por un monto de B/.24,192.4 millones, ya que se aumentaron a entidades de interés social como @MeducaPma @MINSAPma @IPHEinclusivo @IMA_Pma @MIDAPma y otros pic.twitter.com/bHXJrBp7Xr — Asamblea Nacional (@asambleapa) 28 de octubre de 2020

Según pronóstico de la CEPAL, la economía panameña se contraerá este año 6.5% como consecuencia de las medidas aplicadas para enfrentar la pandemia; mientras que el FMI estima una caída del PIB de cerca del 9% en el 2020 y un crecimiento de 4% para el año 2021.