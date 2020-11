Linda Batista • 20 Nov 2020 - 08:00 AM

El Tribunal Electoral anunció la suspensión de una funcionaria que aparece en una videollamada a través de la web de la entidad, diciéndole a una ciudadana que el "partido Cambio Democrático ya no es un partido en formación, sino que cambió a Realizando Metas".

Osman Valdés, director nacional de Organización Electoral, explicó que como parte del control de calidad del Centro de Atención al Usuario, todas las llamadas son grabadas y monitoreadas.

"Puede ser que haya sido un error o pudo ser otra cosa... no quiero asumir. Hay que esperar la investigación y no me quiero adelantar a emitir criterio. Si alguien falta o hay una sospecha de irregularidad se hacen las investigaciones que corresponden", sostuvo.

Tras este suceso aseguró que reforzarán la capacitación de todos los funcionarios que brindan el servicio.

El colectivo político Cambio Democrático se fundó en 1998, por el exmandatario panameño, Ricardo Marinelli Berrocal, y es el segundo partido con más cantidad de adherentes del país.

Hace algunos meses, Martinelli Berrocal fundó el partido Realizando Metas, bajo la premisa que su anterior partido ya no tenía las mismas visiones que él como político, es decir, ambos colectivos fueron fundados por Martinelli Berrocal pero no son lo mismo, ni hubo un cambio de nombre, son dos partidos aislados.