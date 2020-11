Nimay González • 23 Nov 2020 - 10:21 AM

El secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, indicó este lunes que en el diálogo nacional de Pacto del Bicentenario, que será lanzado por el Gobierno Nacional de forma oficial este jueves 26 de noviembre, participarán los principales actores sociales, además los ciudadanos podrán aportar a través de una plataforma virtual.

“Cuando se instalen las mesas de discusión sobre los diversos temas, en cada una de esas mesas va a estar representado el sector laboral, el sector empresarial, los gremios de profesionales, los gremios de productores, es decir, las organizaciones campesinas, las organizaciones de los pueblos originarios, es decir toda la sociedad panameña en su conjunto en cada una de las mesas dependiendo de la temática, de las áreas y las especialidades de cada uno de los presentantes”, indicó González.

Añadió que las mesas podrían estarse instalado entre los meses de marzo o abril, sin embargo para el mes de enero serán instaladas dos mesas para tratar los temas de reactivación económica y la Caja de Seguro Social.

“Hay dos temas que son inmediatos, uno es el tema de la reactivación económica y el otro es el de la seguridad social, a partir del mes de enero deben instalarse mesas para en lo inmediato actuar… a partir del mes de enero que se instalen estas mesas empiezan a tomarse decisiones tan pronto se llegue a los acuerdos en las mesas, pero se requiere que haya una buena voluntad política por parte de los partidos y también de los otros actores que se van a sentar en la mesa”, detalló.

En cuanto a ese escepticismo, González expresó que conforme “se sienten en la mesa y se comience a avanzar en lo que sería la definición del nuevo Panamá que queremos va a ser positivo para todos y poco a poco se va a ir ganando la confianza que en este momento no se tiene. Hasta que no se vayan definiendo las mesas, los temas que se van a discutir, mientras eso no ocurra no se va a ir generando el nivel de confianza que se requiere, pero poco a poco la sociedad panameña va a comprender y podemos ver a largo plazo acuerdos de estados que sobre temas que son estratégicos”.

Por otro lado, Rómulo Roux, presidente del partido Cambio Democrático (CD), reiteró que este diálogo no puede demorar un año dado que hay temas puntuales que requieren soluciones urgentes.