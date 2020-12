Nimay González • 19 Dic 2020 - 04:43 PM

Las Sociedades Médicas de Panamá emitieron un comunicado en el que hacen un llamado a las autoridades a implementar medidas más enérgicas ante el incremento de casos positivos y defunciones por coronavirus en el país.

Las Sociedades Médicas de Panamá solicitaron al Gobierno Nacional que se apliquen medidas más enérgicas, que logren disminuir al menos el 60% de los casos y piden acordar una nueva hoja de ruta urgente, que incluya un cierre de actividades no indispensables por 14 días. #TReporta pic.twitter.com/3yk1P6i8xQ — Telemetro Reporta (@TReporta) 19 de diciembre de 2020

“Estamos ante una emergencia nacional sin precedentes. Las acciones gubernamentales con proyección no vislumbran una real disminución de casos/muerte; y evidentemente deben ser más enérgicas, fundamentadas científicamente en la biología del virus. El escenario actual de número de casos diarios y la proyección esperada, supone un incremento desmesurado de casos y muertes, llegando a números superiores a 515 muertes semanas… las medidas propuestas por el Gobierno significarían una reducción de solo 0.8% de casos; por lo tanto, se hacen imperantes medidas más enérgicas que logren disminuir al menos en 60% el número de casos”, señalan las Sociedades Médicas.

Manifiestan su comprensión en cuanto a la situación económica global y local, sin embargo, consideran que las acciones ejecutadas desde hace semanas y meses ya no se pueden cambiar y han traído como consecuencia muertes por efectos directos de la enfermedad y el colapso del sistema, frente a lo cual apelan a la conciencia ciudadana para poder conseguir una disminución importante de casos, siguiendo las medidas entre las que proponen un cierre de actividades no indispensables por 14 días.

“Para lograr disminuir la transmisión, en base a la situación actual y con las proyecciones realizadas por los expertos, consideramos necesario establecer un cierre de todas las actividades no indispensables para la vida de los ciudadanos por un período mínimo de 14 días y hasta de 4 a 6 semanas, según el impacto de las medidas. Es muy importante asegurar las medidas asistenciales de forma contundente a la población que así lo requiere. Durante el período de cierre debe haber un esfuerzo de todas las entidades gubernamentales, sociedad civil y comunidades para reforzar y aumentar el número de brigadas de trazabilidad y lograr una masiva detección de casos y aislamiento de estos casos y sus contactos, con el objetivo de cortar la transmisión”, enfatiza.

Asimismo señala que se debe acordar una nueva hoja de ruta que permita redireccionar acciones y medidas, orientadas a controlar urgentemente y en forma efectiva la actividad de la pandemia; disminuir la transmisión de la COVID-19 y mitigar los efectos de la enfermedad, para lo cual los ciudadanos deben cumplir con las medidas de uso de mascarillas, distanciamiento y lavado de manos, limitar el número de personas en áreas cerradas, y evitar aglomeraciones y reuniones; lo que representa una medida importante para el cuidado familiar, empresarial y poblacional.

Agrega que a los pacientes positivos se les debe clasificar y determinar si su vivienda reúne los requisitos de aislamiento, y establecer alternativas en todas las ciudades, tales como camas - hoteles y albergues, a fin de evitar la transmisión del virus en casa, y otorgar la alimentación y vigilancia clínica a los pacientes que sean ingresados en esta facilidad.

Cabe mencionar que las autoridades anunciaron una serie de medidas restrictivas con el objetivo de mitigar la propagación de la COVID-19, tales como la ampliación del toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. lo cual comenzó a regir el viernes 18 de diciembre; la restricción de ingreso a locales comerciales por género en días específicos a partir del lunes 21 de diciembre; así como una cuarentena total desde el 24 de diciembre a las 7:00 p.m. hasta el 28 de diciembre a las 5:00 a.m.; y desde el 31 de diciembre a las 7:00p.m. hasta el 4 de enero de 2021 a las 5:00 a.m.