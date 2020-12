Teiga Castrellón • 22 Dic 2020 - 09:43 AM

Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panamá de de Hoteles (Apatel), aseguró en Radiografía que tras las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el Gobierno Nacional para fin de año esto produjo una avalancha de cancelaciones y por ende el cierre de hoteles, que abrirán a mediados de enero o hasta febrero.

"Nos enteramos en el día de ayer (lunes) que resulta ser que los hoteles sí van a poder estar abiertos cuando pensamos que nos iban a cerrar a todos, entonces la avalancha de cancelaciones fue tremenda, hay hoteles que ya no van a abrir unos hasta mediados de enero y otras hasta febrero. Entonces estamos hablando de puestos de empleos que van a dejar de funcionar prodcuto de que no va a haber gente para poder atender, porque un hotel que no tienen gente no puede estar funcionando", explicó Rodríguez.

Según detalló Rodriguez que las aclaraciones que le hicieron los viajeros internacionales sí podrán cruzar los cercos sanitarios, y los nacionales podrían estar, con sus burbujas familiares, confinados en las fechas de Navidad o Año Nuevo en los hoteles de playa o del interior.

Rodríguez aclaró que esos días sí se podrá estar en los hoteles, pero sin libar alcohol ni hacer ni participar de fiestas.

Estas cancelaciones, producto de una mala comunicación del Gobierno con el sector hotelero le provocó ya al sector una pérdida de B/.3 millones y la suspensión de labores a más de 500 empleados.

Rodríguez concluyó señalando que en Panamá en la reapertura solo 40 reabieron sus puertas de más de 962 hospedajes existentes en el país o registrados por la Apatel.