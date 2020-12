Nimay González • 28 Dic 2020 - 10:08 AM

En medio de la contratación de médicos extranjeros para ayudar a las autoridades sanitarias a atender las nuevas estructuras instaladas para evitar el colapso del sistema ante la pandemia del COVID-19, Alessandro Ganci, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud (Minsa), señaló que la contratación de los médicos nacionales tanto especialistas como generales, continuará.

Médicos especialistas extranjeros y nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Médicos especialistas extranjeros y nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Dr. Alessandro Ganci, asesor del Despacho Superior del Minsa Posted by RPC Radio on Monday, December 28, 2020

Publicidad

“Las contrataciones de médicos nacionales no van a parar, nosotros damos una garantía que aquellos médicos especialistas y médicos generales que quieran trabajar en el área de COVID-19 van a ser contratados porque los necesitamos, entonces no es que se va a parar la contratación, no es que (los médicos extranjeros) van a estar ocupando el puesto de los panameños pero es que ya no hay más especialistas panameños, ya simplemente nos superó el sistema porque es una demanda que supera más del doble y este periodo es tan crítico que si nosotros no tomamos las medidas necesarias eso va a repercutir en muertes que se pudieran salvar”, manifestó Gunci este lunes en RPC Radio.

Explicó que la decisión de contratar a especialistas extranjeros se tomó tras haber agotado todas las opciones, tales como hacer convocatorias de médicos especialistas en áreas críticas, tales como internistas, neumólogos, cardiólogos, y principalmente médicos intensivistas; comunicarse con las diferentes sociedades para conseguir médicos intensivistas o todo lo que relacionado que pudieran manejar las áreas de COVID-19; y recurrir a los médicos generales quienes fueron entrenados para ayudar en esta atención.

“Pero ante el aumento en el número de casos y que muchos de estos médicos están estudiando para su examen de especialidades médicas que va a ser el 11 de enero, hemos tenido una disminución sensible de esa capacidad en las instalaciones de salud en el momento más crítico en que está aumentando el número de casos, hemos mejorado la capacidad instalada, esperamos llegar a un 50% de la capacidad instalada para poder trabajar áreas COVID-19, pero el principal punto que no podemos conseguir en el país en este momento, es el recurso humano especializado y es por eso que se tomó la decisión” de traer médicos extranjeros por un periodo limitado, indicó.

Agregó que los más de 200 médicos especialistas que llegaron a Panamá el pasado 24 de diciembre son procedentes de Cuba, aclarando que esta contratación no es exclusiva para ese país, sino que se también se abrirá la posibilidad para la revisión de los otros médicos de las otras áreas que están en el país.