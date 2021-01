Nimay González • 2 Ene 2021 - 01:49 PM

La ministra consejera de Salud Pública de Panamá, Eyra Ruiz, manifestó este sábado que el Ministerio de Salud (Minsa) realizará las investigaciones que se requieran por la realización de diferentes fiestas durante la celebración de fin de año, para proceder con la aplicación de las sanciones.

"Aquí no puede haber fueros ni privilegios, aquí la regla debe ser igual para todos, así que el Minsa y las autoridades tomarán las medidas que correspondan para cada situación, porque eso no está autorizado… no debe haber una diferencia entre yates y los barrios populares, es la misma sanción para todos, que yo sepa en el decreto no hay una diferencia para si estás en una clase social o en la otra, es igual para todos los panameños, el Ministerio hará la investigación que le corresponde y el Ministro de Salud en su momento dará las declaraciones al respecto”, manifestó Ruiz.

Agregó que según la normativa establecida, no están permitidas las reuniones de más de 10 personas y se debe hacer uso de la mascarilla.

“Las fiestas no están permitidas, solo se permiten reuniones hasta 10 personas, eso es lo que está en el decreto del Ministerio de Salud”, enfatizó.